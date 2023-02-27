В январе 2023 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 2,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,9%, в обрабатывающей промышленности – 99,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,9%.