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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 0,5%
13:15 28.02.2023
В январе 2023 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 2,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,9%, в обрабатывающей промышленности – 99,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,9%.
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