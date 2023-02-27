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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ АГРАРНАЯ. МОЛОЧНАЯ ФЕРМА» ПРОЙДЕТ 3 МАРТА В МИНСКЕ
12:59 28.02.2023
Второй Международный форум «Беларусь аграрная. Молочная ферма» пройдет 3 марта 2023 года в Минске.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, форум соберет на своей площадке руководителей и главных специалистов агропредприятий — производителей и переработчиков молока и молочного сырья, представителей регулирующих государственных структур и научных институтов, поставщиков технологий, оборудования и ветпрепаратов.
В рамках II Международного форума «Беларусь аграрная. Молочная ферма» будут обсуждаться актуальные проблемы, связанные с развитием молочной фермы, в том числе вопросы биобезопасности, увеличения продуктивности скота, использования новых технологий, улучшения качества сырья, коммуникаций с переработчиками, и многое другое.
Программа сформирована с учетом интересов разных групп специалистов, реалий молочного рынка и ориентирована на практику. Делегаты могут выбрать наиболее интересную для себя секцию: «Зоотехния и кормопроизводство», «Ветеринария», «Молочная лаборатория».
Зарегистрировано уже более 600 участников.
На II Международном форуме «Беларусь аграрная. Молочная ферма» состоятся две премьеры: первый «Молодежный слет», арт-проект «Галерея коров».
На «Молодежный слет» соберутся лучшие молодые специалисты из сферы молочного производства, преподаватели профильных вузов — более четырех десятков участников. Для них будет организована специализированная тематическая секция.
Цель этого проекта — привлечение молодежи к участию в крупном отраслевом событии, где будут продемонстрированы уровень общественного признания выбранной ими профессии, престижность работы в молочной сфере.
Также участники форума станут свидетелями финальной выставки арт-проекта «Галерея коров» и чествования победителей.
Этот творческий проект с участием непрофессиональных художников задуман как способ популяризировать национальную культуру и историю Беларуси, сформировать у молодежи позитивный образ молочной профессии.
Мероприятие проводится по инициативе и при всесторонней поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Организатор — журнал ПРОДУКТ.BY.
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