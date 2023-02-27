В январе 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 172,1 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2022 г. в сопоставимых ценах на 2,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции 166,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем в январе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 16,8 тыс. тонн, что на 7,7% больше, чем в январе 2022 г., яиц – 35,7 млн штук (на 1,5% больше), молока – 71,6 тыс. тонн (99,2%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 15,8 тыс. тонн и по сравнению с январем 2022 г. увеличилось на 9,4%, производство яиц – 32,9 млн штук (на 1,4% больше), молока произведено 70,3 тыс. тонн (99,4%).

На 1 февраля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 611,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 209,7 тыс. голов. Численность свиней составила 248,2 тыс. голов.