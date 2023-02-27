ЭКОНОМИКА РБ

ПРОДУКЦИЯ ЛЕСХОЗОВ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ

12:41 28.02.2023 Продукция белорусских лесхозов представлена на Международной выставке «Строительство – UzBuild-2023», которая сегодня открылась в Ташкенте (Узбекистан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, тематический павильон организовал отраслевой экспортер - УП «Беллесэкспорт». Ожидается, что делегация министерства, в которую вошли в том числе представители ГПЛХО и отдельных лесхозов, проведет в рамках выставки ряд деловых переговоров.