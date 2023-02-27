|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ ЛЕСХОЗОВ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ
12:41 28.02.2023
Продукция белорусских лесхозов представлена на Международной выставке «Строительство – UzBuild-2023», которая сегодня открылась в Ташкенте (Узбекистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, тематический павильон организовал отраслевой экспортер - УП «Беллесэкспорт».
Ожидается, что делегация министерства, в которую вошли в том числе представители ГПЛХО и отдельных лесхозов, проведет в рамках выставки ряд деловых переговоров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2023
Курсы в банках
на 28.02.2023
Конвертация в банках
на 28.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте