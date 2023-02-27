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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДУКЦИЯ ЛЕСХОЗОВ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ


12:41 28.02.2023

Продукция белорусских лесхозов представлена на Международной выставке «Строительство – UzBuild-2023», которая сегодня открылась в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, тематический павильон организовал отраслевой экспортер - УП «Беллесэкспорт».

Ожидается, что делегация министерства, в которую вошли в том числе представители ГПЛХО и отдельных лесхозов, проведет в рамках выставки ряд деловых переговоров.
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