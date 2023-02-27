ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛ НА 4%

11:56 28.02.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь 2023 г. в текущих ценах составил 1951,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4% меньше к уровню января 2022 г.