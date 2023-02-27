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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ОБНОВЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ДО 2030 ГОДА
11:02 28.02.2023
Разработана дорожная карта по реализации обновленной Стратегии развития стандартизации Республики Беларусь на период до 2030 г. Об этом сообщила начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич на заседании итоговой коллегии комитета, которая состоялась 24 февраля 2023 г.
«Для реализации семи направлений обновленной Стратегии развития стандартизации Республики Беларусь на период до 2030 г. Госстандартом разработана дорожная карта с конкретными индикаторами достижения целей, ожидаемого результата, вида документа, исполнителей, срока исполнения, – пояснила начальник управления. – Также будут разрабатываться ежегодные детальные планы мероприятий по ее реализации с учетом достигнутых индикаторов в предыдущем году и изменяющейся ситуации. В настоящее время подготовлен такой план мероприятий на 2023 год».
Поскольку промышленность работает в сложных условиях, то сегодня стандартизация направлена на поддержку создания новых видов продукции и компонентов для их производства, импортозамещения, обеспечивая баланс безопасности, качества и инноваций при оптимальном использовании ресурсов.
Оксана Гришкевич напомнила ориентиры проводимых работ в рамках Стратегии развития стандартизации на период до 2030 г.
Так, действует принцип опережающей стандартизации для импортозамещения. Новые стандарты ориентируются на выпуск современной высокотехнологичной продукции в поддержку новых отраслей, с перспективой ее экспорта и развития кооперационных связей. К примеру, для реализации проекта «Евразийский электробус».
Еще одно направление – обеспечение стабильного существующего производства через применение стандартов и технических условий с актуальными требованиями. Поэтому следует сосредоточиться на проверке научно-технического уровня этих документов.
Ключевое внимание уделяется также процессам цифровизации: переходу на машиночитаемые стандарты. «Изготовитель продукции по машиночитаемым стандартам будет иметь готовый шаблон цифрового профиля продукции. Планирование и разработка стандартов будут осуществляться на единой цифровой платформе «Стандартизация», – уточнила начальник управления.
Оксана Гришкевич также акцентировала внимание на вовлечении организаций в работы по стандартизации путем информирования общественности о предназначении системы стандартизации, ее популяризации как элемента национальной инфраструктуры качества, привлечения к работам, финансированию бизнес-союзов, ассоциаций, промышленности.
«Предприятия, которые активно включены в работу технических комитетов по стандартизации, имеют возможность использовать стандарты как инструмент продвижения своих интересов на различных рынках», – отметила Оксана Гришкевич.
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