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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СНИЗИЛИСЬ НА 3%
10:53 28.02.2023
Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2022 году снизились на 3% к уровню 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,9%.
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