Ежегодный нерестовый запрет на лов щуки в Беларуси начинается с 1 марта в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и продлиться по 15 апреля.

Как сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в Витебской области данный запрет вступает в силу с 9 марта и продлиться по 23 апреля.

В случае незаконной добычи щуки в период запрета нарушитель несет ответственность по ч. 1 ст. 16.25 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин для физических лиц. Также придется возместить вред, причиненный окружающей среде, по 9 базовых величин за каждую особь, так как в период запрета ее лов исчисляется в тройном размере.

Контроль за соблюдением установленного Правилами любительского рыболовства и Правилами ведения рыболовного хозяйства запрета на лов щуки обыкновенной обеспечивает охрану данного вида во время нереста.