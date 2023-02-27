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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД СОСТАВИЛА 6,3%


09:20 28.02.2023

За 2022 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,7%, рентабельность продаж – 6,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2023 г. составила 6,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 18,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2023 г. составила 8,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 23,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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