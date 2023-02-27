Санаторно-курортные организации гродненской области за 2022 год увеличили экспорт услуг на 193%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, за 2022 год оздоровлено 57 849 человек (темп роста к 2021году – 129,4%). Выручка от реализации путевок составила 63,5 млн рублей. Темп роста - 156%. Количество иностранных граждан, посетивших здравницы Гродненской области, в прошлом году выросло на 58%. Средняя заполняемость увеличилась на 10,2% и составила 78,9% за 2022 год.

Санатории региона реализовали путевок Республиканскому центру по оздоровлению и СКЛ населения на 5,5% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году продолжилось обновление материально-технической базы здравниц. Здесь больше других инвестировали в развитие своих санаториев РУП «Гродноэнерго» и ОАО «Белагроздравница»: в санатории «Энергетик» полностью обновлен один из старых корпусов блочного типа. Теперь это новый современный корпус с уютными одноместными и семейными номерами со всей техникой, кондиционерами и т.д. На эти цели потрачено свыше 2,2 млн рублей. В санатории «Радон» 1,5 млн рублей использовано на ремонт номерного фонда, закупку современного технологического и медицинского оборудования (приобретены аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии, аппарат для компрессионного лифодренажа), реконструкцию водогрязелечебницы.

В Гродненской области 10 санаториев, из них 4 – высшей категории, 3 – первой, 3 – второй категории.