Темп роста экспорта ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в январе 2023 года составил 111,7% (+12,2% к заданию по бизнес-плану – 99,5%). Об этом сообщает Telegram-канал холдинга со ссылкой на данным аналитического отдела Маркетинг-центра.

Согласно информации, темп роста экспорта ОАО «БЕЛАЗ» в январе текущего года составил 116,7% (+16,5% к заданию по бизнес-плану – 100,2%).

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной по ОАО «БЕЛАЗ» составила 79,6%, по холдингу – 68,9%.

При этом соотношение запасов к среднемесячному объему производства по ОАО «БЕЛАЗ» – 109,6%, по холдингу – 100,2%.