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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 94 НОВЫЕ КВАРТИРЫ


17:34 27.02.2023

В январе 2023 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 94 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 17 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 4,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 27,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 3,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 8,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 50,9% от общего ввода по области.
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