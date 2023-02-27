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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ» ОТКРОЕТСЯ В БГУ


17:21 27.02.2023

Новая специальность «государственный аудит» откроется на экономическом факультете БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, подготовка по этому направлению в Беларуси будет осуществляться впервые. Выпускникам присвоят квалификацию «Экономист. Специалист по аудиту».

Как отметила декан экономического факультета Анна Королева, подготовка данных специалистов в первую очередь ориентирована на финансово-экономическую деятельность государственных учреждений и органов государственной власти.

К слову, готовить специалистов будут на стыке экономических, правовых и информационных дисциплин. Образовательная программа включает учебные предметы «Финансы», «Государственный бюджет», «Налоги и налогообложение», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерский учет и аудит», «Управленческий учет», «Противодействие коррупции» и др.

Открытию специальности содействовало тесное сотрудничество экономического факультета с заказчиками кадров. По словам начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси Юлии Авхуковой, ощущается нехватка кадров в области государственного аудита.

«Мы видим, какими компетенциями должен обладать современный специалист. В первую очередь, это междисциплинарные знания и навыки: базовые экономические знания, аналитика данных, умение работать с облачными технологиями и др. В свою очередь мы планируем участвовать в образовательном процессе, чтобы поделиться знаниями и своим опытом».

Предполагается, что выпускники смогут работать в службах экономической безопасности, контрольных и аналитических службах организаций, отделах внутреннего аудита и ведомственного контроля государственных органов. Планируется, что до 60% от контрольных цифр приема будет отдано под целевые направления.
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