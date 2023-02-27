В 2023 в области запланировано к вовлечению в хозяйственный оборот, сносу 430 неиспользуемых объектов. Об этом рассказала председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута на заседании облисполкома.

По ее словам, 80% из них - объекты коммунальной собственности и акционерных обществ с коммунальной долей. Более половины предлагаются для реализации путем продажи, сдачи в аренду, безвозмездной передачи.

Говоря об итогах 2022 года, руководитель отметила: планы вовлечения и сноса по коммунальной собственности выполнили на 76%, по акционерным обществам - на 97%.

"Все способы вовлечения и сноса выполнены на 100%, кроме продажи", - уточнила она.

И сделала акцент: именно продажа - самый эффективный способ вовлечения неиспользуемого имущества в экономику региона.

Резервы по продаже объектов есть.

"Необходимо активизировать рекламную кампанию, привлекать инвесторов на продаваемые объекты, выходить на новые площадки. Сейчас работаем по привлечению российских инвесторов к приобретению наших объектов", - заключила Наталья Сацута.