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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ПРОСЕЛ НА 0,1%
16:40 27.02.2023
В Витебской области розничный товарооборот в январе 2023 г. составил 525,4 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, составил 486,3 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе 2023 г. оптовый товарооборот составил 1 427 млн рублей, или в сопоставимых ценах 131,7% к уровню января 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2023 г. составил 27,7 млн рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2022.
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