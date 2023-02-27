В Витебской области розничный товарооборот в январе 2023 г. составил 525,4 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, составил 486,3 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе 2023 г. оптовый товарооборот составил 1 427 млн рублей, или в сопоставимых ценах 131,7% к уровню января 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2023 г. составил 27,7 млн рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2022.