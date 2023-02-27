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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРОВЕЛ МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СЕТИ В БЕЛАРУСИ


16:17 27.02.2023

МТС завершил модернизацию внутригородской опорной транспортной сети в Минске, областных и крупных районных центрах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках проекта в течение двух лет было заменено мобильное оборудование более чем на 1000 объектах компании. Функционал новой архитектуры сети позволяет подключать самые современные технологии абонентского доступа, в том числе базовые станции 5G.

Модернизация длилась два года и охватила более 1000 объектов компании. В рамках проекта только в столице и Минской области оборудование обновлено на более 470 объектах, в Брестской области — на 164, в Витебской области — на 134, в Гродненской — на 106, Гомельской и Могилевской — на 103 и 100 объектах соответственно.

Внутригородская опорная транспортная сеть МТС — это связующее звено между оборудованием сетей абонентского доступа, ядром сети и сервисами, которые предоставляются абонентам оператора.

Фиксируя существенный рост потребления трафика, МТС модернизировал транспортную сеть связи в соответствии с требованиями технологий абонентского доступа. Обновленный функционал также поможет развернуть на ее основе новые технологии. В частности, стала доступна возможность подключения базовых станций 5G и передача соответствующих объемов трафика между ними и ядром сети.

МТС — первый мобильный оператор Беларуси, который совместно с инфраструктурным партнером beCloud начал предоставлять абонентам связь 4G. Потребление интернет-трафика внутри сети составляет сотни тысяч терабайт ежегодно. В 2022 году использование 4G-трафика в сети МТС увеличилось более чем на 21%.
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