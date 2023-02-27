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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В МАРТЕ
16:09 27.02.2023
В Минтруда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в марте.
Согласно информации, в Беларуси 8 марта празднуют День женщин. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.
В соответствии с производственным календарем у белорусов в марте 2023 года при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней и 1 предпраздничный – 7 марта, при пятидневной 21 рабочий и 1 предпраздничный.
Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 175 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 173 часа.
Как напоминает ведомство, расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 ноября 2022 года № 67 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2023 год».
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