ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В МАРТЕ


16:09 27.02.2023

В Минтруда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в марте.

Согласно информации, в Беларуси 8 марта празднуют День женщин. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в марте 2023 года при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней и 1 предпраздничный – 7 марта, при пятидневной 21 рабочий и 1 предпраздничный.

Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 175 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 173 часа.

Как напоминает ведомство, расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 ноября 2022 года № 67 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2023 год».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2023
валюта курс
EUR 2.9640
USD 2.7994
RUB 3.7432
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.8080 +0.0086
RUB 3.7440 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9570 2.9650
USD 2.7980 2.8050
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0580
EUR/RUB 79.0000 104.0000
USD/RUB 74.7000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте