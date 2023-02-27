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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛ НА 21%
15:52 27.02.2023
Грузооборот транспорта Витебской области в январе 2023 г. составил 88,4 млн тонно-километров, или 79% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе 2023 г. составил 98,5 млн пассажиро-километров, или 106,9% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 12,3 млн человек, или 101,6% к январю 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.
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