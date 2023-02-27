ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛ НА 21%


15:52 27.02.2023

Грузооборот транспорта Витебской области в январе 2023 г. составил 88,4 млн тонно-километров, или 79% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе 2023 г. составил 98,5 млн пассажиро-километров, или 106,9% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 12,3 млн человек, или 101,6% к январю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2023
валюта курс
EUR 2.9640
USD 2.7994
RUB 3.7432
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.8080 +0.0086
RUB 3.7440 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9570 2.9650
USD 2.7980 2.8050
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0580
EUR/RUB 79.0000 104.0000
USD/RUB 74.7000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте