Грузооборот транспорта Витебской области в январе 2023 г. составил 88,4 млн тонно-километров, или 79% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе 2023 г. составил 98,5 млн пассажиро-километров, или 106,9% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 12,3 млн человек, или 101,6% к январю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.