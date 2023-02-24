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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ В 2023 ГОДУ ВЫРАСТУТ НА 16%
15:16 27.02.2023
Заработные платы в бюджетной сфере в 2023 году увеличатся в среднем на 16%.
Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, в текущем году рост зарплат бюджетников будет обеспечен за счет повышения размера базовой ставки. С 1 января размер базовой ставки увеличился на 7,5% - с 212 до 228 рублей.
Как и в прошлом году, повышение базовой ставки в 2023 году будет осуществляться в несколько этапов. В связи с чем ее среднегодовое значение увеличится на 10%.
Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры также увеличатся.
Кроме этого, с 1 января возросли размеры отраслевых стимулирующих выплат отдельным категориям работников практически по каждой отрасли социальной сферы. Это учителя, профессорско-преподавательский состав, медицинские работники, работники спорта. При этом работникам культуры и сферы социального обслуживания отраслевые стимулирующие выплаты были увеличены с опережающим графиком с октября и ноября прошлого года соответственно.
На эти цели из бюджета будет направлено более 900 млн рублей, из них 350 млн рублей - это дополнительные расходы по отношению к 2022 году.
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