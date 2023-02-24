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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ВО II КВАРТАЛЕ
14:59 27.02.2023
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует рост экономики Беларуси во II квартале 2023 года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.
«ВВП Беларуси снизился на 5,0% г/г по итогам января 2023 г. после сокращения на 4,9% г/г в декабре 2022 г. Небольшое углубление спада объясняется, в частности, динамикой промышленного производства: снижение на 4,1% г/г после 3,2% г/г в декабре под влиянием временного фактора — сильных результатов января 2022 г., когда рост в промышленности достиг 7,2% г/г.», - говорится в сообщении
В нем отмечается, что объемы розничной торговли и инвестиций упали в январе на 2,9% и 4,1% г/г соответственно — после снижения на 6,7% и 18,4% г/г в декабре.
«По нашей оценке, в феврале-марте темпы сокращения ВВП замедлятся, а во II квартале экономика может показать рост к предыдущему году», - прогнозируют эксперты ЕАБР.
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