В январе 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 209,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 26,2 млн рублей, или на 14,3% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления налога на добавленную стоимость – 89,8 млн рублей (42,9%), подоходного налога – 66,6 млн, рублей или 31,8%, налога при упрощенной системе налогообложения – 16 млн рублей (7,6%), акцизов – 6,1 млн рублей (2,9%), экологического налога – 5,9 млн рублей (2,8%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Белшина», ЗАО «Бобруйский бровар», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ОАО «Климовичский ЛВЗ», Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», Могилевский филиал РУП «Белтелеком».

Доля их платежей составила 20,5% общих поступлений в бюджет области.