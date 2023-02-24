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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТКА ЗЕНИТНОГО КОМПЛЕКСА В БЕЛАРУСИ НАХОДИТСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
13:47 27.02.2023
В Беларуси на завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Об этом сообщил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.
«… создан роботизированный комплекс, который сочетает в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей. На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК нас порадуют в этом плане", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он также сообщил, что в целях оснащения белорусской части региональной группировки войск Россия поставила для Беларуси оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет, боеприпасов и ЗРК С-400.
По его словам, в рамках госпрограммы закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнеметы, более 830 тыс. боеприпасов различного калибра.
"Будут поставлены самолеты Су-З0СМ, вертолеты Ми-З5М, бронетранспортеры, а также другое вооружение, ракеты и боеприпасы», - сообщил Лукашенко.
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