В январе 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 1820 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 39,7%, в обрабатывающей промышленности – 103,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 84,6%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,5%.