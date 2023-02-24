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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛО НА 1,6%
13:05 27.02.2023
В январе 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 1820 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 39,7%, в обрабатывающей промышленности – 103,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 84,6%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,5%.
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