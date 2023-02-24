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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ РАСШИРИЛ СЕТЬ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОК В СТОЛИЦЕ


12:56 27.02.2023

Белтелеком расширил сеть электрозаправок Evika в Минске (ул. Гебелева, 7).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это двухпостовая электрозарядная станция мощностью 22 кВт на пост.

Одновременно заряжаться от двухпостовой станции могут два электрокара или авто с гибридным двигателем. Для полной зарядки батареи переменным током потребуется от 4 до 8 часов.

Все станции оборудованы видеоконтролем, поэтому владельцы могут быть спокойны за свои электромобили.

Таким образом, сеть ЭЗС Evika в столице уже насчитывает 11 адресов.

Для того, чтобы зарядить машину, нужно установить мобильное приложение ISKRA и следовать инструкциям меню. Приложение также поможет найти ближайшую зарядную станцию и проложить к ней маршрут, узнать технические параметры сессии, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий.

Стоимость услуги – 0,4 рубля за 1 кВт*ч. Произвести оплату можно картами самых популярных платежных систем.
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