В январе 2023 г. отмечается замедление прироста всех компонентов инфляции в годовом выражении.

Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), наибольшими темпами – прирост цен на плодоовощную продукцию – на 3,3% до 4,3% и базовую инфляцию – на 1% до 13%. Увеличение постоянно регулируемых цен сократилось на 0,4% до 9,8%.

За январь 2023 г. к декабрю 2022 г. годовой прирост ИПЦ замедлился на 0,8%, чему во многом продолжают способствовать действующие ограничения роста цен. Половина всего его замедления обусловлена сокращением влияния удорожания продовольственных товаров с 6% в декабре 2022 г. до 5,6% в отчетном месяце. Вклад в годовую инфляцию непродовольственных товаров и услуг снизился по 0,2%.

Сдерживающим фактором инфляции в январе текущего года также являлась умеренная динамика цен в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к российскому, а также снижение цен на сырьевые товары на мировых рынках.

Как результат положительного влияния внешних факторов в январе 2023 г. продолжилась тенденция к замедлению годового прироста цен на большинство товаров критического импорта. Так, прирост потребительских цен на рыбу и рыбопродукты замедлился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 13,1%, крупу и бобовые – на 2,3% до 11,3%, чай – на 6,3% до 21%, обувь – на 2,4% до 3,9%, мебель – на 1,9% до 2,2%, телевизоры и посуду – на 1% до 3,5% и 0,5% соответственно.

Дополнительное дезинфляционное воздействие оказывает замедление годового прироста цен производителей сельскохозяйственной продукции (с октября 2022 г.), а также промышленной продукции (с мая 2022 г.). Как следствие, прирост потребительских цен на мясо и мясопродукты сократился на 1,2% до 8,8% в годовом выражении, хлеб и изделия хлебобулочные – на 1,1% до 14,1%, молоко и молочные продукты – на 1% до 12,6% соответственно.

В январе 2023 г. прирост цен производителей сельскохозяйственной продукции замедлился на 2,6% и составил 21,8% в годовом выражении (за январь 2023 г. к декабрю 2022 г. цены в данном сегменте снизились на 0,4%), производителей продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 0,6% до 13,5%.

За январь к декабрю предыдущего года около 60% всей инфляции обусловлено двумя факторами: удорожанием преимущественно импортных овощей и фруктов, а также повышением цен на подакцизные товары.

Фрукты за январь 2023 года подорожали на 5,5%, овощи – на 6,8%.

При этом средние цены на овощи, закладываемые в стабилизационные фонды (так называемые овощи «борщевого набора» – картофель, лук, свекла, морковь, капуста), в отчетном месяце сложились ниже уровня января предыдущего года от 4,1% до 62,1%. Средние цены на яблоки в январе 2023 г. по сравнению с январем предыдущего года увеличились на 9,7%, что ниже уровня годовой инфляции.

Как результат за прошедшие двенадцать месяцев овощи в целом снизились в цене на 11,2%.

В текущий период года и овощи, и фрукты преимущественно импортируются в страну. В Российской Федерации за январь 2023 г. они подорожали на 20,2% и 4,7% соответственно.

Понижательное влияние на месячную инфляцию оказало снижение цен на отдельные бакалейные (майонез, чай, кофе, крупы и бобовые (за исключением пшенной крупы), макаронные изделия) и непродовольственные товары (обувь, мебель, бытовые электротовары, мебель, бытовые электротовары, телевизоры, строительные материалы). Удешевление данных товаров суммарно обусловило до 0,1% снижения ИПЦ.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования в январе 2023 г. по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение цен на табачные изделия (на 14,2%) и водку (на 4,7%) ввиду повышения ставок акцизов с 1 января 2023 г. в рамках их гармонизации с Российской Федерацией. При этом цены на лекарственные препараты за месяц снизились на 0,1%.