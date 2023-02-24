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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ МИНИМУМ НА 5%


11:54 27.02.2023

Производство в общественном секторе сельского хозяйства нужно увеличить минимум на 5%. Об этом журналистам во время итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

"В общественном секторе сельского хозяйства необходимо увеличить производство не менее чем на 5%. При этом объемы продукции животноводства должны вырасти на 4,2%, растениеводства - на 8,3%. В основном ставка делается на молоко, валовой надой которого надо увеличить на 320 тыс. т. Нужно увеличить производство говядины, свинины и птицы на 83 тыс. т. Это позволит загрузить наши предприятия переработкой и обеспечить выход товарной продукции", - отметил Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

Говоря о конкретных результатах перерабатывающей отрасли, вице-премьер подчеркнул, что в 2022 году произведено 129 тыс. т сливочного масла - на 9 тыс. т больше к уровню 2021 года. В текущем году планируется выйти на производство 133 тыс. т масла.

"Также в прошлом году мы произвели 278 тыс. т сыра, что на 13 тыс. больше, чем в 2021 году. На этот год стоит задача произвести 300 тыс. т данной продукции", - сказал заместитель премьер-министра.
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