ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СНИЗИЛСЯ НА 2,2%

11:49 27.02.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь 2023 г. в текущих ценах составил 1 396,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,2% меньше к уровню января 2022 года.