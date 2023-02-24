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ЭКОНОМИКА РБ


НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СТАРТУЕТ В БГУ


11:33 27.02.2023

Неделя географии для старшеклассников стартует 27 февраля в БГУ (ул. Ленинградская, 16. Начало в 16.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это профориентационное мероприятие направлено на знакомство потенциальных абитуриентов с деятельностью и специальностями факультета географии и геоинформатики.

На данный момент свое участие подтвердили около 100 старшеклассников минских и областных школ, гимназий, лицеев. Регистрация всех желающих открыта на протяжении всего недельного курса. Записаться можно по ссылке на все занятия или только понравившееся.

В течение восьми дней юных гостей ждут лекции, мастер-классы, экскурсии. Здесь ребята узнают о составе почве, исчезающих озерах, золотой лихорадке, геоэкологии и др. Также учащимся расскажут о современных методах дистанционного зондирования Земли, дизайне географических карт и беспилотных ГИС-технологиях. Кроме того, школьников ждут викторины от магистрантов и преподавателей факультета географии и геоинформатики (ФГиГ).

Завершится профориентационная неделя 10 марта.

Организаторами мероприятия выступают ФГиГ БГУ и комитет по образованию Мингорисполкома.
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