В январе 2023 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 155,8 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2022 г. в сопоставимых ценах на 1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 151,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,3% больше, чем в январе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 20,9 тыс. тонн, молока – 56,4 тыс. тонн, яиц получено 35,4 млн штук.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 20,6 тыс. тонн, молока произведено 54,2 тыс. тонн, яиц получено 32,3 млн штук.

На 1 февраля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 506,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 180,4 тыс. голов. Численность свиней составила 391,2 тыс. голов.