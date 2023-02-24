В текущем году благодаря новым фермам в Беларуси будут дополнительно получать свыше 120 тыс. тонн молока. Об этом журналистам во время итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

"Помимо прочего, в 2022 году мы вложили деньги в модернизацию наших основных мощностей. Так, подверглись техническому переоснащению и оснащению 233 животноводческих предприятия нашей страны. На шести свиноводческих комплексах, которые введены в строй, в текущем году планируем дополнительно получить 24 тыс. т мяса. На двух птицеводческих предприятиях в Минской и Витебской областях также дополнительно получим 8 тыс. т мяса", - сказал Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он добавил, что в течение 2023-2024 годов стоит задача построить в каждой области Беларуси по 10 молочно-товарных комплексов.

"Это даст возможность добавить количество дойного стада и увеличить численность поголовья крупного рогатого скота. В итоге это благополучно скажется на производстве продукции животноводства и на увеличении загрузки наших мощностей, ведь нам еще необходимо добавить 3 млн т молока для того, чтобы полностью загрузить свои мощности. Так, в 2023 году на 39 новых молочных фермах мы будем дополнительно получать 127 тыс. т молока, - подчеркнул заместитель премьер-министра. - Уверен, что наша продукция будет пользоваться спросом не только на территории нашей страны, но и за ее пределами".