Беларусь в очередной раз осуществила выплаты процентного дохода по еврооблигациям в белорусских рублях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"24 февраля 2023 г. произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 в размере $14,7 млн в эквиваленте и Belarus-2031 в размере $23,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", - говорится в сообщении.

Доступ к этому спецсчету открыт для Citibank N.A. London Branch, который еще летом 2022 года отказался от роли платежного агента по указанным выпускам евробондов.

В Минфине вновь напомнили, что Беларусь выплачивает свои обязательства в белорусских рублях из-за введенных санкций.