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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ СНОВА ВЫПЛАТИЛ ДОХОД ПО ЕВРОБОНДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:32 27.02.2023
Беларусь в очередной раз осуществила выплаты процентного дохода по еврооблигациям в белорусских рублях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"24 февраля 2023 г. произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 в размере $14,7 млн в эквиваленте и Belarus-2031 в размере $23,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", - говорится в сообщении.
Доступ к этому спецсчету открыт для Citibank N.A. London Branch, который еще летом 2022 года отказался от роли платежного агента по указанным выпускам евробондов.
В Минфине вновь напомнили, что Беларусь выплачивает свои обязательства в белорусских рублях из-за введенных санкций.
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