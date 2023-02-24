Реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2022 году составили 96,5% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.