У Беларуси нет проблем с реализацией продовольственной продукции за рубежом. Об этом журналистам во время итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

"Несмотря на некоторые временные затруднения, я не вижу проблем с реализацией нашей продовольственной продукции за рубежом. Она все так же пользуется большим спросом из-за своих качественных характеристик. Как пример: недавно в Москве состоялась выставка "Продэкспо", и наши перерабатывающие предприятия привезли оттуда более 30 золотых медалей. Считаю, что это достойное подтверждение высокого качества наших товаров. Поэтому мы планируем и дальше развиваться, увеличивать валютные поступления в Беларусь и укреплять экономику нашей страны", - подчеркнул Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, в каждом регионе Беларуси есть резервы для увеличения производства сельхозпродукции. "Например, в Брестской области недавно открылся новый свиноводческий комплекс, что позволит увеличить объемы производства мяса. В Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях тоже немало резервов. Так, планируем за 2023 год повысить объемы производства молока, продукции птицеводства и растениеводства", - сказал вице-премьер.