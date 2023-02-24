За 2022 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,6%, рентабельность продаж – 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2023 г. составила 4 495,4 млн рублей, в том числе просроченная – 775,5 млн рублей, или 17,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2023 г. составила 5 751,6 млн рублей, в том числе просроченная – 1 198,3 млн рублей, или 20,8% от общего объема кредиторской задолженности.