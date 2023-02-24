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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОРША В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ
17:51 24.02.2023
График движения поездов на участке Минск-Орша в феврале и марте временно изменится в связи с плановыми ремонтными работами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 27, 28 февраля, а также 1, 2, 6, 9 марта 2023 года отменяются поезда городских линий № 7278 Минск-Пассажирский – Красное Знамя (отправление из Минска в 13:20) и № 7279 Красное Знамя – Минск-Пассажирский (отправление со ст. Красное Знамя в 14:43).
Кроме того, в эти дни изменятся маршруты поездов региональных линий экономкласса № 6015 Борисов-Минск-Восточный (отправление из Борисова в 12:32) и № 6018 Институт Культуры-Крупки (отправление с о.п. Институт Культуры в 14:27):
27, 28 февраля, 6, 9 марта поезд № 6015 назначен в сообщении Борисов-Смолевичи, а поезд № 6018 будет курсировать по маршруту Смолевичи - Крупки (отправление со ст. Смолевичи в 15:22).
1 и 2 марта поезд № 6015 назначен в сообщении Борисов – Степянка, а поезд № 6018 будет курсировать по маршруту Степянка – Крупки (отправление со ст. Степянка в 14:44).
БЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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