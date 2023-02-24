В январе 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 617 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 72,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 38,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 53,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 31,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 22,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,7% от общего ввода по области.