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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 50 БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРЫ НА ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ ПО АГРАРНОМУ ПРОФИЛЮ
17:32 24.02.2023
Более 50 будущих абитуриентов Гомельской области уже заключили договоры на целевую подготовку в учебных заведениях аграрного профиля. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.
По его словам, с октябрь прошлого года в регионе проведены 474 встречи со школьниками и учащимися колледжей, организованы экскурсии в 26 сельхозорганизаций. Как результат - заключены 24 договора на целевую подготовку в вузах аграрного профиля и 29 - ссузах.
Еще с 29 учащимися прорабатывается вопрос заключения целевых договоров в вузы, 60 человек рассматривают возможность заключения целевых договоров в ссузы.
Как отметил Дмитрий Петрожицкий, на должном уровне эта работа выстроена в Буда-Кошелевском, Гомельском, Добрушском, Петриковском районах. Так, в Буда-Кошелевском - со школьниками и учащимися колледжей провели 50 профориентационных встреч. В итоге уже заключены 14 целевых договоров, большинство из которых предусматривают доплаты к стипендии.
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