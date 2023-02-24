Более 50 будущих абитуриентов Гомельской области уже заключили договоры на целевую подготовку в учебных заведениях аграрного профиля. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, с октябрь прошлого года в регионе проведены 474 встречи со школьниками и учащимися колледжей, организованы экскурсии в 26 сельхозорганизаций. Как результат - заключены 24 договора на целевую подготовку в вузах аграрного профиля и 29 - ссузах.

Еще с 29 учащимися прорабатывается вопрос заключения целевых договоров в вузы, 60 человек рассматривают возможность заключения целевых договоров в ссузы.

Как отметил Дмитрий Петрожицкий, на должном уровне эта работа выстроена в Буда-Кошелевском, Гомельском, Добрушском, Петриковском районах. Так, в Буда-Кошелевском - со школьниками и учащимися колледжей провели 50 профориентационных встреч. В итоге уже заключены 14 целевых договоров, большинство из которых предусматривают доплаты к стипендии.