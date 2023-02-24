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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГАЗИНА В КОЛОДИЩАХ
17:17 24.02.2023
Комитет госконтроля Минской области приостановил деятельность магазина ООО «АсламРитейл» в агрогородке Колодищи в связи с неустранением выявленных ранее нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе повторной проверки торгового объекта по-прежнему был выявлен ряд нарушений: реализация товаров без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации, без документов, подтверждающих их приобретение и качество.
Кроме того, отсутствовала маркировка товаров и не было ценников на товары.
«При выявлении нарушений в сфере торговли органами Комитета госконтроля предоставляется возможность их устранить (за исключением выявления грубых нарушений), с этой целью выдаются соответствующие рекомендации. В случае, если профилактические меры не оказали воздействия, контрольным ведомством принимаются решения о приостановлении работы торговых объектов», - пояснили в ведомстве.
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