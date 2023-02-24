Комитет госконтроля Минской области приостановил деятельность магазина ООО «АсламРитейл» в агрогородке Колодищи в связи с неустранением выявленных ранее нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе повторной проверки торгового объекта по-прежнему был выявлен ряд нарушений: реализация товаров без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации, без документов, подтверждающих их приобретение и качество.

Кроме того, отсутствовала маркировка товаров и не было ценников на товары.

«При выявлении нарушений в сфере торговли органами Комитета госконтроля предоставляется возможность их устранить (за исключением выявления грубых нарушений), с этой целью выдаются соответствующие рекомендации. В случае, если профилактические меры не оказали воздействия, контрольным ведомством принимаются решения о приостановлении работы торговых объектов», - пояснили в ведомстве.