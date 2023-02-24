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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛ НА 26,1%
16:59 24.02.2023
Грузооборот транспорта Брестской области в январе 2023 г. составил 292,6 млн тонно-километров, или 73,9% к уровню января 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 78,9 млн пассажиро-километров, или 106,1% к январю 2022 г.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 12,4 млн человек, или 103,5% к аналогичному периоду 2022 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
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