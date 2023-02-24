Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Внутренний туризм».

Как сообщает ведомство, в последнее время в Беларуси активно растет внутренний и экскурсионный туризм. Для организации такой деятельности понадобится создать программы экскурсионных и туристических маршрутов, которые будут предлагаться клиентам.

Если кто-то проживает в небольшом городе или поселке, то можно привлекать туристов из других регионов Беларуси или из-за границы. Главное – создать интересный и запоминающийся маршрут, про который будут рассказывать туристы.

В «коробочном решении» предлагается несколько бизнес-моделей: пешие экскурсии, групповые и тематические туры.

Предлагаемое решение разработано предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности.

Всего в рамках совместного проекта ПРООН и Минэкономики «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, предусмотрено к разработке 20 типовых «коробочных решений» для открытия и развития своего дела в Беларуси. «Внутренний туризм» является восемнадцатым. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.