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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ПО ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ
16:45 24.02.2023
Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Внутренний туризм».
Как сообщает ведомство, в последнее время в Беларуси активно растет внутренний и экскурсионный туризм. Для организации такой деятельности понадобится создать программы экскурсионных и туристических маршрутов, которые будут предлагаться клиентам.
Если кто-то проживает в небольшом городе или поселке, то можно привлекать туристов из других регионов Беларуси или из-за границы. Главное – создать интересный и запоминающийся маршрут, про который будут рассказывать туристы.
В «коробочном решении» предлагается несколько бизнес-моделей: пешие экскурсии, групповые и тематические туры.
Предлагаемое решение разработано предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности.
Всего в рамках совместного проекта ПРООН и Минэкономики «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, предусмотрено к разработке 20 типовых «коробочных решений» для открытия и развития своего дела в Беларуси. «Внутренний туризм» является восемнадцатым. Работа над остальными продолжается.
Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.
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