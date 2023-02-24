В Гомельской области проанализируют логистику работы общественного транспорта в крупных городах. Такую задачу поставил сегодня на аппаратном совещании председатель облисполкома Иван Крупко.

«В часы пик не войти, а днем – воздух возим», - сказал он.

Решение принято на основании обращений пассажиров не только Гомеля, но и таких райцентров, как Мозырь, Светлогорск, Жлобин, Речица.

«Изучите перемещение людей: в какое время начинается рабочий день на предприятиях, к какому часу едут на занятия студенты, - и продумайте комфортные для пассажиров графики», - детализировал задачу глава региона.