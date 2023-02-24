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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОАНАЛИЗИРУЮТ ЛОГИСТИКУ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
16:18 24.02.2023
В Гомельской области проанализируют логистику работы общественного транспорта в крупных городах. Такую задачу поставил сегодня на аппаратном совещании председатель облисполкома Иван Крупко.
«В часы пик не войти, а днем – воздух возим», - сказал он.
Решение принято на основании обращений пассажиров не только Гомеля, но и таких райцентров, как Мозырь, Светлогорск, Жлобин, Речица.
«Изучите перемещение людей: в какое время начинается рабочий день на предприятиях, к какому часу едут на занятия студенты, - и продумайте комфортные для пассажиров графики», - детализировал задачу глава региона.
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