Уровень производственного травматизма в организациях Минэнерго в 2022 году снизился на 5% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз на заседании коллегии Минэнерго по вопросам реализации требований директивы №1.

По его словам, за отчетный период число пострадавших в ходе несчастных случаев на производстве сократилось на 7%.

Снижение уровня производственного травматизма стало результатом комплексной работы по предупреждению несчастных случаев - практических мероприятий по внедрению концепции нулевого травматизма, проверок по вопросам охраны труда, проведения широкой информационно-разъяснительной работы и профилактических акций в коллективах.