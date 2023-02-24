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ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНЭНЕРГО В 2022 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 5%
16:07 24.02.2023
Уровень производственного травматизма в организациях Минэнерго в 2022 году снизился на 5% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз на заседании коллегии Минэнерго по вопросам реализации требований директивы №1.
По его словам, за отчетный период число пострадавших в ходе несчастных случаев на производстве сократилось на 7%.
Снижение уровня производственного травматизма стало результатом комплексной работы по предупреждению несчастных случаев - практических мероприятий по внедрению концепции нулевого травматизма, проверок по вопросам охраны труда, проведения широкой информационно-разъяснительной работы и профилактических акций в коллективах.
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