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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ПОДРОСЛО НА 2%


15:40 24.02.2023

В январе 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 1599,6 млн рублей или в сопоставимых ценах 102% к уровню января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 15,6%, в обрабатывающей промышленности – на 6,6%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 25,4%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5,4%.
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