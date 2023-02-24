В январе 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 1599,6 млн рублей или в сопоставимых ценах 102% к уровню января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 15,6%, в обрабатывающей промышленности – на 6,6%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 25,4%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5,4%.