Сегодня в Могилеве начала работу выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая приняла эстафету от Минска и Гомеля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в спорткомплексе «Олимпиец» представлены передовые разработки и достижения науки, импортозамещающая продукция. В том числе свои инновационные возможности продемонстрируют университеты и предприятия Могилевщины.

Экспозиция выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» организована по кластерному принципу, предполагающему объединение и логическую связь крупных тематических блоков, развиваемых в Беларуси и наиболее актуальных в настоящее время.

Учреждения высшего образования Министерства образования на выставке «Беларусь Интеллектуальная» экспонируют свои разработки в рамках кластера «Пространство молодежных инициатив». Данные разработки созданы молодыми учеными, аспирантами, студентами, учащимися самостоятельно или в составе научных коллективов.

Перечень экспонатов включает около 50 наименований по следующим тематическим направлениям: информационные технологии, космос, робототехника; разработки для промышленности; фармация, здравоохранение, медицина; биотехнология и материалы; агропромышленный комплекс, продовольствие; защита от чрезвычайных ситуаций; патриотическое воспитание.

Особый интерес на выставке вызывают следующие экспонаты: 1. Инженерная модель модуля электромеханической ориентации для сверхмалых космических аппаратов. Университетский наноспутник; 2. Добавка аппретирующая преамидин Д – уникальный компонент замасливателя, без которого невозможно произвести стекловолокно требуемого качества. Импортозамещающий продукт. Применяется в составе замасливателей при производстве стеклонити в ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в качестве катионной смазки, обеспечивающей необходимый коэффициент трения, придает мягкость и гладкость нити; 3. Инновационная продукция для кардиохирургии, травматологии, стоматологии, онкологии и других направлений. С участием молодых ученых разработаны изделия, соответствующие лучшим мировым аналогам, а по отдельным параметрам их превосходящие; 4. Термостойкие керамические материалы для тепловых агрегатов. Используются для термо- и электроизоляции печей в литейных, термических и кузнечных цехах. Обладают улучшенными, по сравнению с кордиеритом, механическими, тепло- и электрофизическими свойствами; 5. Технология изготовления упаковочного биоразлагаемого материала (пленки).

Также на «пространстве молодежных инициатив» Могилевскую область представляют авторские разработки участников и победителей республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» разных лет.

Напомним, что к выставке, которая стартовала в Минске с 20 по 22 января, проявлен большой интерес. Только за три дня работы ее посетили тысячи человек. В связи с таким повышенным интересом было принято решение показать ее в регионах страны.

Организатором выставки выступает Национальная академия наук Беларуси.

В Могилеве выставка «Беларусь интеллектуальная» будет проходить до 26 февраля.