В отношении руководства гомельской частной компании возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и покушения на налоговое мошенничество.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица компании, занимающейся оптовой торговлей плодоовощной продукцией, в мае 2022 года предоставили в налоговую инспекцию декларацию по НДС, содержащую недостоверные сведения о величине сумм налоговых вычетов. В качестве обоснования возможности применения данных вычетов в учет общества была помещена фиктивная электронная счет-фактура за якобы оказанные транспортные услуги от подконтрольной организации на сумму 12 млн рублей, которые в действительности не осуществлялись.

Таким образом общество пыталось вернуть из бюджета НДС и незаконно завладеть денежными средствами на сумму свыше 1,6 млн рублей.

Кроме того, внеся недостоверные сведения в налоговые декларации по НДС, должностные лица недоплатили свыше 1,2 млн рублей налога. В настоящее время сумма недоплат возмещена в бюджет в полном объеме.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбуждены уголовные дела по фактам покушения на налоговое мошенничество и уклонения от уплаты налогов. Ведется предварительное расследование.