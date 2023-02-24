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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГОМЕЛЬСКОЙ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ОБВИНЯЮТ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И МОШЕННИЧЕСТВЕ
15:11 24.02.2023
В отношении руководства гомельской частной компании возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и покушения на налоговое мошенничество.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица компании, занимающейся оптовой торговлей плодоовощной продукцией, в мае 2022 года предоставили в налоговую инспекцию декларацию по НДС, содержащую недостоверные сведения о величине сумм налоговых вычетов. В качестве обоснования возможности применения данных вычетов в учет общества была помещена фиктивная электронная счет-фактура за якобы оказанные транспортные услуги от подконтрольной организации на сумму 12 млн рублей, которые в действительности не осуществлялись.
Таким образом общество пыталось вернуть из бюджета НДС и незаконно завладеть денежными средствами на сумму свыше 1,6 млн рублей.
Кроме того, внеся недостоверные сведения в налоговые декларации по НДС, должностные лица недоплатили свыше 1,2 млн рублей налога. В настоящее время сумма недоплат возмещена в бюджет в полном объеме.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбуждены уголовные дела по фактам покушения на налоговое мошенничество и уклонения от уплаты налогов. Ведется предварительное расследование.
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