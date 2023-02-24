Национальным кадастровым агентством на основании сведений Единого реестра пустующих домов создан и размещен на публичной кадастровой карте новый слой – «Пустующие дома для продажи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, он содержит информацию о местоположении пустующих жилых домов, предназначенных для продажи на аукционе или без проведения аукциона.

На сегодня в слое собраны сведения о более чем 100 пустующих жилых домах по всей стране. Данная информация актуализируется на постоянной основе при внесении изменений в Единый реестр пустующих домов.

Напомним, в январе этого года в целях выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов, а также автоматизации работы, повышения информированности граждан, обеспечения защиты их прав и законных интересов был создан Единый реестр пустующих домов, который аккумулирует всю информацию о пустующих домах в стране.

Доступ к реестру – открытый и бесплатный. Каждый желающий может не только найти и посмотреть характеристики того или иного дома, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние, узнать возраст.