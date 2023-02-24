ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 95,7 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

14:16 24.02.2023 В консолидированный бюджет Брестской области за январь 2022 года поступило 95,7 млн рублей подоходного налога. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это на 22,8 млн рублей превышает уровень января прошлого года. Доля налога в общем объеме поступлений составляет 31,3%.