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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 95,7 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
14:16 24.02.2023
В консолидированный бюджет Брестской области за январь 2022 года поступило 95,7 млн рублей подоходного налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это на 22,8 млн рублей превышает уровень января прошлого года.
Доля налога в общем объеме поступлений составляет 31,3%.
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