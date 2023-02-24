Обработка скважин и нефтяных линий в «Белоруснефти» теперь осуществляется по новой схеме.

Как сообщает портал neft.by, в НГДУ «Речицанефть» закончили реконструкцию на установке подготовки нефти. Речь идет о технологических трубопроводах и площадке узла налива технологических жидкостей. Модернизация понадобилась, чтобы повысить эффективность схемы нагрева пресной воды для обработок скважин и нефтяных линий.

После окончания реконструкции узла налива на УПН вдвое увеличена суточная производительность по отпуску горячей воды в автоцистерны, что позволяет максимально эффективно задействовать специальную технику и сократить транспортные затраты на технологические обработки.

Кроме того, уменьшились затраты и время на нагрев пресной воды, повысилась надежность эксплуатируемого оборудования и уровень безопасности –экологической и в области охраны труда.

За счет сокращения транспортных затрат на технологические обработки срок окупаемости проекта составит чуть более полутора лет.