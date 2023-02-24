ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ПРОСЕЛ НА 1,1%

13:17 24.02.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь 2023 года в текущих ценах составил 1718,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,1% меньше к уровню января 2022 года.