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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ «БОБРОВНИКОВ» СКОПЛЕНИЕ ФУР ПЕРЕД «КУКУРЫКАМИ» ВОЗРОСЛО В 10 РАЗ


12:11 24.02.2023

Закрытие Польшей пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица») и ограничение движения фур в «Кукурыках» («Козловичи») привели к перераспределению транспортных потоков и ухудшению обстановки на других направлениях. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По информации ведомства, самым загруженным на въезд в ЕС является маршрут через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). Сопредельная сторона за сутки оформила около 60% грузового транспорта от нормы.

Кроме того, в несколько раз увеличилось скопление большегрузов и на литовском направлении. Перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Лаворишкес» («Котловка») фиксируется более 300 грузовых авто. Сопредельная сторона за сутки оформила около 42% грузовиков от нормы.

Наибольшее скопление легкового транспорта — перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест»). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 34% авто от нормы.
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